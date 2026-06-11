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В Ладушкинской ЦРБ установили 10 единиц современного оборудования для физиотерапии

Медперсонал уже прошёл инструктаж по работе с новыми устройствами.

Для Центральной районной больницы Ладушкина приобретено 10 единиц современного физиотерапевтического оборудования. Оно уже установлено и настроено, а медперсонал прошёл инструктаж по работе с новыми устройствами. Об этом сообщает региональный минздрав.

«Еженедельно физиопроцедуры проходят от 80 до 100 человек. Это пациенты с заболеваниями опорно‑двигательного аппарата — артрозами, гонартрозами, коксартрозами, артритами. Также значительная часть пациентов обращается с проблемами ЛОР‑органов», — отметила главный врач Ладушкинской ЦРБ.

Как подчеркивают власти, новое оборудование позволит повысить качество физиотерапевтической помощи, сократить время ожидания процедур, применять более эффективные методики лечения и расширить перечень оказываемых физиотерапевтических услуг.

Фото из канала областного минздрава в «Макс».