В Ладушкинской ЦРБ установили 10 единиц современного оборудования для физиотерапии

Для Центральной районной больницы Ладушкина приобретено 10 единиц современного физиотерапевтического оборудования. Оно уже установлено и настроено, а медперсонал прошёл инструктаж по работе с новыми устройствами. Об этом сообщает региональный минздрав.
«Еженедельно физиопроцедуры проходят от 80 до 100 человек. Это пациенты с заболеваниями опорно‑двигательного аппарата — артрозами, гонартрозами, коксартрозами, артритами. Также значительная часть пациентов обращается с проблемами ЛОР‑органов», — отметила главный врач Ладушкинской ЦРБ.
Как подчеркивают власти, новое оборудование позволит повысить качество физиотерапевтической помощи, сократить время ожидания процедур, применять более эффективные методики лечения и расширить перечень оказываемых физиотерапевтических услуг.
Фото из канала областного минздрава в «Макс».