У главы воронежского производителя яблок Юрия Замятина арестовали почти 3 млрд

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в октябре 2025 года ЗАО подало заявление о собственном банкротстве. Спустя два дня ВТБ обратился в суд с заявлением о вступлении в дело о несостоятельности. В феврале этого года в отношении компании было введено конкурсное производство. В ЦЧПЯК запущена процедура ликвидации, которая сейчас также оспаривается банком.