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Суд отказал «дочке» Л’Ореаль в возврате таможенных пошлин

Суд отказал «дочке» Л’Ореаль в возврате 896 млн руб таможенных пошлин.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Калужской области отклонил заявление столичного АО «Л’Ореаль» к Центральному таможенному управлению, в котором компания требовала вернуть около 896 миллионов рублей излишне, по ее мнению, взысканных пошлин, говорится в материалах, изученных РИА Новости.

Заявитель просил обязать ответчика «осуществить возврат… суммы таможенных пошлин, НДС и пеней, излишне взысканных на основании принятых по акту проверки таможенных, иных документов… решений Калужской таможни… о внесении изменений в декларации на товары» в общем размере около 896 миллионов рублей.

В заявлении указано восемь решений Калужской таможни, на основании которых импортеру были пересчитаны пошлины в сторону увеличения.

«Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — приводится в карточке дела результат завершившегося в четверг разбирательства. Подробности пока не приводятся.

В 2022 году ряд известных косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них — французская L'Oreal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие).

По данным сервиса «БИР-Аналитик», единственным акционером АО «Л’Ореаль» с уставным капиталом более 498 миллионов рублей является компания L'Oreal Deutschland GmbH. Основной вид деятельности истца — «торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами».