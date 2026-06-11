Лучшими экспортерами Нижегородской области стали 18 компаний

«Конкурс “Экспортер года. Сделано в России” позволяет отметить предприятия, которые активно развивают международное направление и достойно представляют Нижегородскую область на зарубежных рынках. В этом году участниками конкурса стали компании из самых разных отраслей — от промышленности и пищевого производства до высокотехнологичного оборудования и товаров народного потребления. Региональные компании демонстрируют высокий уровень конкурентоспособности и продолжают расширять экспортную географию», — отметил Максим Черкасов.