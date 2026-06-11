Лучшими экспортерами Нижегородской области стали 18 компаний

Итоги регионального этапа конкурса «Экспортер года. Сделано в России» подвели в Нижегородской области: победителями и призерами стали 18 компаний. Награждение состоялось в рамках конференции «Онлайн-торговля. Сделано в России», организованной центром поддержки экспорта региона по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе правительства области.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, компании оценивались по объему экспортных поставок, географии экспорта, развитию международного сотрудничества и продвижению продукции на зарубежных рынках.
«Конкурс “Экспортер года. Сделано в России” позволяет отметить предприятия, которые активно развивают международное направление и достойно представляют Нижегородскую область на зарубежных рынках. В этом году участниками конкурса стали компании из самых разных отраслей — от промышленности и пищевого производства до высокотехнологичного оборудования и товаров народного потребления. Региональные компании демонстрируют высокий уровень конкурентоспособности и продолжают расширять экспортную географию», — отметил Максим Черкасов.
Среди победителей и призеров — производители мобильных пневмоангаров, геосинтетических материалов, дробильно-сортировочного оборудования, пищевой продукции, химических и полимерных изделий, спецтехники, лакокрасочных материалов, древесного угля, ростовых кукол, пластиковых изделий и оборудования для пропускных систем. Победители регионального этапа конкурса получат дополнительные баллы на Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России».
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.