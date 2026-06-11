Завершается голосование за выбор объектов благоустройства

«Двенадцатого июня завершается общероссийская кампания, и это финальный шанс повлиять на выбор знаковых объектов. Призываю дончан проявить максимальную активность. Отдавайте голоса за скверы, парки и набережные, которые вам особенно дороги, чтобы они обрели современный вид в скором времени. Наше общее участие повышает качество жизни и туристическую привлекательность Ростовской области», — отметил первый замглавы правительства региона Владимир Ревенко.