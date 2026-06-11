Завершается голосование за выбор объектов благоустройства

До финиша всероссийского рейтингового голосования по отбору территорий для благоустройства остается чуть больше суток. Начиная с двадцать первого апреля, свое мнение относительно того, каким паркам и скверам быть, выразили свыше 460 тыс. дончан.
В конкурсе участвуют 124 концепции развития общественных пространств из 55 муниципалитетов.
Локации-лидеры, набравшие максимум симпатий граждан, войдут в адресный перечень для преобразования в ближайшие годы благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Двенадцатого июня завершается общероссийская кампания, и это финальный шанс повлиять на выбор знаковых объектов. Призываю дончан проявить максимальную активность. Отдавайте голоса за скверы, парки и набережные, которые вам особенно дороги, чтобы они обрели современный вид в скором времени. Наше общее участие повышает качество жизни и туристическую привлекательность Ростовской области», — отметил первый замглавы правительства региона Владимир Ревенко.
Наибольший энтузиазм демонстрируют жители малых городов и поселений, тогда как в крупных областных центрах показатели активности несколько скромнее.
Выразить свое предпочтение допускается любым удобным методом: на специализированном портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, в фирменной программе «Госуслуги. Решаем вместе» на смартфоне, обратившись к чат-боту в популярном мессенджере MAX или с помощью волонтеров, которые подскажут и помогут сделать выбор прямо на улицах.
Прием мнений граждан продлится вплоть до 12 июня включительно. Граждан призывают игноририровать эту возможность, ведь каждый поданный балл имеет решающее значение. Ведь жители сами решают, как преобразятся общественные пространства в родных городах и поселках.