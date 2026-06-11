Нижегородская область завоевала шесть наград на премии MVP Awards 2026

Команды АНО «ЦУРС» и ХК «Торпедо» завоевали шесть наград: золото, три серебра и две бронзы. ХК «Торпедо» получил «золото» за работу клубного телевидения, а также два «серебра» — за спонсорскую активацию с ОМК и за мерч (коллекцию «Место силы» с брендом «Душа»).