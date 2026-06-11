Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская область завоевала шесть наград на премии MVP Awards 2026

Серебряную награду за популяризацию спорта получило сообщество «Женский любительский футбол Нижегородской области».

10 июня в Москве состоялась юбилейная, десятая церемония MVP Awards — международной премии в сфере спортивного маркетинга и коммуникаций. Из 1 600 поданных на конкурс проектов в финал вышли 222. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Команды АНО «ЦУРС» и ХК «Торпедо» завоевали шесть наград: золото, три серебра и две бронзы. ХК «Торпедо» получил «золото» за работу клубного телевидения, а также два «серебра» — за спонсорскую активацию с ОМК и за мерч (коллекцию «Место силы» с брендом «Душа»).

АНО «ЦУРС» взяла «серебро» за концепцию «Химического дерби», а две «бронзы» — за дизайн игровой формы проекта «Вместе за Нижний» и за проект по работе с молодёжью.

Серебряную награду за популяризацию спорта получило сообщество «Женский любительский футбол Нижегородской области». Бронзу за работу с молодёжной аудиторией завоевала метавселенная «Спортивный Нижний Новгород» — первый в России городской виртуальный мир, созданный АНО «Центр 800», АНО «ЦУРС» и минспортом региона.

Ранее нижегородский ЦСМ подтвердил статус международной техслужбы.