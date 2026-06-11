Нижегородская область завоевала шесть наград на премии MVP Awards 2026

10 июня в Москве состоялась юбилейная, десятая церемония MVP Awards — международной премии в сфере спортивного маркетинга и коммуникаций. Из 1 600 поданных на конкурс проектов в финал вышли 222. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Команды АНО «ЦУРС» и ХК «Торпедо» завоевали шесть наград: золото, три серебра и две бронзы. ХК «Торпедо» получил «золото» за работу клубного телевидения, а также два «серебра» — за спонсорскую активацию с ОМК и за мерч (коллекцию «Место силы» с брендом «Душа»).
АНО «ЦУРС» взяла «серебро» за концепцию «Химического дерби», а две «бронзы» — за дизайн игровой формы проекта «Вместе за Нижний» и за проект по работе с молодёжью.
Серебряную награду за популяризацию спорта получило сообщество «Женский любительский футбол Нижегородской области». Бронзу за работу с молодёжной аудиторией завоевала метавселенная «Спортивный Нижний Новгород» — первый в России городской виртуальный мир, созданный АНО «Центр 800», АНО «ЦУРС» и минспортом региона.
Ранее нижегородский ЦСМ подтвердил статус международной техслужбы.