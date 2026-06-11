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В Пермском крае могут прекратить дело после гибели четырех туристов

В Пермском крае могут закрыть дело о гибели туристов в районе плато Кваркуш.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 11 июн — РИА Новости. Гибель в конце февраля четырех туристов в районе плато Кваркуш Пермского края рассматривается как несчастный случай, в связи с чем уголовное дело может быть прекращено, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В конце феврале в районе плато Кваркуш в Пермском крае во время 100-километрового похода пропали пять уфимских туристов на снегоходах. Было возбуждено уголовное дело. В начале марта стало известно о гибели четырех потерявшихся. Единственный выживший из группы мужчина 67 лет пролежал в сугробе девять дней в ожидании помощи. Его нашли 1 марта и госпитализировали с обморожением. Позднее его состояние улучшилось, мужчину перевели в больницу в Башкирии.

«Дело еще в производстве, рассматривается как несчастный случай. Дело может быть прекращено за отсутствием события преступления», — сказал собеседник.