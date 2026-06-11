Физики точнее описали спектры молекулы для изучения космоса

«В отличие от традиционных подходов к анализу подобных слабых и “неуловимых” (с большим трудом поддающихся экспериментальной регистрации) линий спектров мы применили модель, учитывающую относительные скорости и их изменение при взаимодействии частиц. Это позволило точнее проанализировать даже слабые “горячие” линии, которые до этого были трудно отнести к конкретным переходам. Причем комплексный подход к оценке переходов “горячих комбинаций” с уже известными “холодными” данными существенно улучшил точность и достоверность результатов и их пригодность для спектроскопических баз данных», — приводятся в тексте слова одного из авторов исследования, профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Олега Уленекова.