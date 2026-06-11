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В Пермском крае электричка прервала движение из-за оползня

РИА Новости: движение электрички в Пермском крае прервал камнепад.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 11 июн — РИА Новости. Электричка в Пермском крае прервала движение из-за обрушившихся на железнодорожные пути камней, она продолжит движение в ближайшее время, никто не пострадал, схода вагонов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«Схода вагонов нет, никто не пострадал. С путей все уберут, и электричка (до станции Чусовская — ред.) продолжит движение. В ближайшее время», — рассказала собеседница.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о том, что электричка из Перми до станции Чусовская якобы сошла с рельсов из-за оползня. На опубликованных пользователями фото виден железнодорожный состав, который находится на путях, перед ним грязь и камни.