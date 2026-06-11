В Пермском крае электричка прервала движение из-за оползня

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о том, что электричка из Перми до станции Чусовская якобы сошла с рельсов из-за оползня. На опубликованных пользователями фото виден железнодорожный состав, который находится на путях, перед ним грязь и камни.