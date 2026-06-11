Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове начали доследственную проверку из-за поврежденных в непогоду домов

Ростовские следователи проверяют жалобы на состояние крыш, пострадавших во время непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после непогоды пострадали крыши ряда многоквартирных домов, но ремонт все еще не ведется. На это пожаловались жильцы, теперь в ситуации разбираются следователи, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

— Предварительно, после неблагоприятных погодных условий кровли пришли в негодность, — говорится в информации СК.

На данный момент ведется доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение и дадут правовую оценку произошедшему.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.