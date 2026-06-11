На Дону фермеров оштрафовали за выпас скота на охраняемых территориях

В Милютинском районе устранили нарушения природоохранного законодательства на особо охраняемых территориях. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Проверку провели после обращения местных жителей. Правоохранители установили, что хозяйствующий субъект пас скот в балках Липовой и Рассыпной, относящихся к особо охраняемым территориям. Виновное лицо привлекли к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях) и оштрафовали на 15 тыс. руб.
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