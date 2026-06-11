Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону фермеров оштрафовали за выпас скота на охраняемых территориях

В Милютинском районе устранили нарушения природоохранного законодательства на особо охраняемых территориях. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В Милютинском районе устранили нарушения природоохранного законодательства на особо охраняемых территориях. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Проверку провели после обращения местных жителей. Правоохранители установили, что хозяйствующий субъект пас скот в балках Липовой и Рассыпной, относящихся к особо охраняемым территориям. Виновное лицо привлекли к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях) и оштрафовали на 15 тыс. руб.

Узнать больше по теме
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше