На Дону фермеров оштрафовали за выпас скота на охраняемых территориях

Проверку провели после обращения местных жителей. Правоохранители установили, что хозяйствующий субъект пас скот в балках Липовой и Рассыпной, относящихся к особо охраняемым территориям. Виновное лицо привлекли к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях) и оштрафовали на 15 тыс. руб.