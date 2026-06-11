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Бастрыкин запросил доклад из-за строительства склада Wildberries в Новинках

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад из-за строительства склада Wildberries в Новинках.

Источник: Живем в Нижнем

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад после жалоб нижегородцев на строительство склада Wildberries в Новинках. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Напомним, жители Новинок записали новое обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они недовольны строительством склада Wildberries около школы № 132. Логистический комплекс на 150 тысяч «квадратов» должен расположиться в границах Парковой и Высокой улиц.

Нижегородцы также обратились к руководителю СКР. Местные жители опасаются ухудшения экологической обстановки из-за регулярной езды грузовых автомобилей и переживают за безопасность детей.

Нижегородский Следственный комитет проводит процессуальную проверку. О ее результатах доложат в центральный аппарат.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших логистических центров региона построили для Ozon в Канавине.

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