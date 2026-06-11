В Сочи построят центр отдыха и гостиничный комплекс

«Город-курорт Сочи аккумулирует до 40% туристического потока Краснодарского края. При наличии около 2,5 тысячи средств размещения их загрузка в летний период достигает 80−90%. Высокая заполняемость создает значительную нагрузку на курортную инфраструктуру, делая задачу расширения номерного фонда приоритетной. В связи с этим проводится системная работа с инвесторами. Сейчас в санаторно-курортной сфере реализуют около 200 проектов на общую сумму 1,4 триллиона рублей. Почти половина этого объема приходится на Сочи», — рассказал Александр Руппель.