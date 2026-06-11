В Сочи построят центр отдыха и гостиничный комплекс

Центр отдыха с физкультурно-оздоровительной базой и гостиничный комплекс планируют построить в Сочи в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Соглашения об этом в рамках ПМЭФ подписали вице-губернатор региона Александр Руппель, мэр города Андрей Прошунин, представитель управляющей организации «Роял Эдвайзерс Ритейл» и компании «Комета» Алексей Батогов.
«Город-курорт Сочи аккумулирует до 40% туристического потока Краснодарского края. При наличии около 2,5 тысячи средств размещения их загрузка в летний период достигает 80−90%. Высокая заполняемость создает значительную нагрузку на курортную инфраструктуру, делая задачу расширения номерного фонда приоритетной. В связи с этим проводится системная работа с инвесторами. Сейчас в санаторно-курортной сфере реализуют около 200 проектов на общую сумму 1,4 триллиона рублей. Почти половина этого объема приходится на Сочи», — рассказал Александр Руппель.
«Роял Эдвайзерс Ритейл» планирует построить центр с физкультурно-оздоровительным комплексом для отдыха и медицинской реабилитации. В его состав войдут 323 номера, спортивный и медицинский центр, СПА с акватермальной зоной, стрелковый клуб, рестораны и подземный паркинг. Проект позволит расширить возможности круглогодичного спортивного и оздоровительного туризма в Сочи. Завершить строительство планируют к декабрю 2029 года. В результате создадут более 500 новых рабочих мест.
«Комета» к концу 2033 года откроет новый гостиничный комплекс в поселке Кудепста. Проект предусматривает создание двух корпусов категории 3 и 4 звезды, рассчитанных на 745 номеров, а также современной туристической инфраструктуры, предназначенной для круглогодичного отдыха с ресторанами, тренажерными залами, СПА-центром, бассейнами и пространствами для проведения деловых встреч. В результате будет создано 160 новых рабочих мест.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.