Более 70 тысяч рублей собрали в рамках акции «Бабушки и дедушки будут читать»

«Мы очень счастливы, что удалось сохранить подписки во всех домах престарелых и ПНИ, что и в прошлую кампанию, и даже охватить акцией новые “домики”, — говорит инициатор акции “Бабушки и дедушки будут читать”, руководитель общественной организации “Территория добра” Ольга Смирнова. — Люди присылали самые разные суммы. Самым крупным пожертвованием были 25 тысяч рублей, два человека прислали по 5 тысяч, кто-то по 1−2 тысяче рублей. Но в основном люди присылали по 500, 200, 100 рублей. Очень трогательно, что вместо чашки кофе в кафе человек выбрал помочь бабушкам и дедушкам. Насколько знаю, это простые люди. Помогали не только нижегородцы, но и люди из Москвы Алтая, Новосибирска. И я очень признательна, что наша акция выходит за пределы Нижнего Новгорода».