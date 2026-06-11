Более 70 тысяч рублей собрали в рамках акции «Бабушки и дедушки будут читать»

Завершилась акция «Бабушки и дедушки будут читать» по сбору средств на подписку газет «Нижегородская правда» и «Земля Нижегородская», которая традиционно проводится каждые полгода на платформе «800 добрых дел». Пожилые люди из двадцати шести домов престарелых и психоневрологических интернатов Нижегородской области будут получать свои любимые газеты.
В этот раз удалось собрать более 70 тысяч рублей — на двести рублей больше, чем было заявлено. Этого хватит на полугодовую подписку на 93 экземпляра газеты «Нижегородская правда» и 72 газеты «Земля Нижегородская».
В числе подписчиков — те же социальные учреждения для одиноких пожилых людей, что и прошлую подписную кампанию. Так, в Пильнинский дом- интернат для престарелых и инвалидов, Дом-интернат для престарелых «Зелёный город», в Борский психоневрологический интернат выписали по 5 газет «Нижегородской правды» и 4 «Земли Нижегородской». Столько же газет получат проживающие в Семеновском доме-интернате для престарелых и Понетаевском психоневрологическом интернате.
«Мы очень счастливы, что удалось сохранить подписки во всех домах престарелых и ПНИ, что и в прошлую кампанию, и даже охватить акцией новые “домики”, — говорит инициатор акции “Бабушки и дедушки будут читать”, руководитель общественной организации “Территория добра” Ольга Смирнова. — Люди присылали самые разные суммы. Самым крупным пожертвованием были 25 тысяч рублей, два человека прислали по 5 тысяч, кто-то по 1−2 тысяче рублей. Но в основном люди присылали по 500, 200, 100 рублей. Очень трогательно, что вместо чашки кофе в кафе человек выбрал помочь бабушкам и дедушкам. Насколько знаю, это простые люди. Помогали не только нижегородцы, но и люди из Москвы Алтая, Новосибирска. И я очень признательна, что наша акция выходит за пределы Нижнего Новгорода».
Теперь в Балахнинский дом престарелых еженедельно будут приходить 4 газеты «Нижегородская правда» и три «Земля Нижегородская». Столько же экземпляров будут получать Дом ветеранов в Зеленом городе. Чкаловский и Выксунский дома — интернаты для престарелых, Автозаводский психоневрологический дом- интернат, Сосновский дом-интернат. Газеты придут также в Перевозский, Шахунский, Княгининский, Бутурлинский, Вознесенский Бутурлинский, Воскресенский дома-интернаты, Решетихинский психоневрологический интернат, Карповский дом-интернат и другие.