50 тысяч триколоров раздадут нижегородцам волонтёры в честь Дня России

Центральной точкой акции в областном центре традиционно стала Театральная площадь. Добровольцы не только вручали ленточки, но и рассказывали нижегородцам об истории праздника и значении каждого цвета флага. Тем самым волонтёры напоминают о героическом прошлом и вдохновляют на добрые дела во имя будущего России.