Нелегальную свалку обнаружили в Княгининском округе

В Княгининском округе обнаружили нелегальную свалку. Ее нашли инспекторы 10 июня по пути следования в Сергач, сообщает министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Сотрудники Юго-Восточного межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора выявили нарушителя и назначили ему штраф в 40 тысяч рублей. Администрацию округа обяжут очистить территорию от мусора.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что рядом с озером Светлое в Воскресенском округе, которое является памятником природы регионального значения, установили охранную зону.