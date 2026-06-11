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Нелегальную свалку обнаружили в Княгининском округе

Сбор отходов нашли инспекторы ведомства по пути следования в Сергач.

Источник: Нижегородская правда

В Княгининском округе обнаружили нелегальную свалку. Ее нашли инспекторы 10 июня по пути следования в Сергач, сообщает министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Сотрудники Юго-Восточного межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора выявили нарушителя и назначили ему штраф в 40 тысяч рублей. Администрацию округа обяжут очистить территорию от мусора.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что рядом с озером Светлое в Воскресенском округе, которое является памятником природы регионального значения, установили охранную зону.