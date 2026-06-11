Глава Дзержинска Михаил Клинков и директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева обсудили подготовку ТЭЦ к зиме

«Все запланированные работы проходят в соответствии с графиком. Наши специалисты делают всё необходимое, чтобы подготовить оборудование станции к новому отопительному периоду и обеспечить её стабильную работу и надёжное теплоснабжение жителей Дзержинска предстоящей зимой», — отметила Ирина Гнеушева. «Дзержинская ТЭЦ — современное энергопредприятие, надёжный источник тепла для нашего города. Компания “Т Плюс” активно использует на станции передовое оборудование и системы управления. Сегодня мы убедились, насколько серьёзно и всесторонне готовятся энергетики к предстоящей зиме, это внушает уверенность, что отопительный период в городе пройдёт штатно. Важно отметить, что у администрации города налажено сотрудничество с “Т Плюс”, мы совместно разрабатываем и реализуем программы по повышению качества теплоснабжения дзержинцев», — подчеркнул Михаил Клинков.