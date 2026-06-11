Глава Дзержинска Михаил Клинков и директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева обсудили подготовку ТЭЦ к зиме

Глава города Дзержинска Михаил Клинков вместе с директором Нижегородского филиала «Т Плюс» Ириной Гнеушевой 11 июня посетил Дзержинскую ТЭЦ. В рамках визита они обсудили ход подготовки станции к предстоящему отопительному периоду и вопросы работы и развития системы теплоснабжения города.
В этом году «Т Плюс» планирует вложить в ремонт и модернизацию оборудования станции 423 млн рублей. Энергетики уже провели капитальный ремонт котлоагрегата № 1. Сейчас в текущий ремонт с большим объёмом сверхтиповых работ выведен котлоагрегат № 8. В ближайших планах — модернизация циркуляционных водоводов турбоагрегата № 5, который, наряду с турбоагрегатом № 4, несёт основную нагрузку по обеспечению отопления города зимой, капитальный ремонт дымовой трубы № 4, ремонт водоочистной машины и другие значимые проекты.
«Все запланированные работы проходят в соответствии с графиком. Наши специалисты делают всё необходимое, чтобы подготовить оборудование станции к новому отопительному периоду и обеспечить её стабильную работу и надёжное теплоснабжение жителей Дзержинска предстоящей зимой», — отметила Ирина Гнеушева. «Дзержинская ТЭЦ — современное энергопредприятие, надёжный источник тепла для нашего города. Компания “Т Плюс” активно использует на станции передовое оборудование и системы управления. Сегодня мы убедились, насколько серьёзно и всесторонне готовятся энергетики к предстоящей зиме, это внушает уверенность, что отопительный период в городе пройдёт штатно. Важно отметить, что у администрации города налажено сотрудничество с “Т Плюс”, мы совместно разрабатываем и реализуем программы по повышению качества теплоснабжения дзержинцев», — подчеркнул Михаил Клинков.
Дзержинская ТЭЦ отапливает и обеспечивает горячей водой более половины жителей города. В этом году станция отметит 65-летие: 13 октября 1961 года в сеть был включён первый энергоблок. Установленная электрическая мощность Дзержинской ТЭЦ составляет 565 МВт, установленная тепловая мощность — 1138,4 Гкал/ч.