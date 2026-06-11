Празднование Дня России, концерт Анны Асти и утро с альпаками

Также в кинотеатрах продолжают показывать фильм ужасов «Обсессия». Главный герой Беар давно и безответно влюблен в Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит волшебную палочку. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Девушка и правда в него влюбляется, однако счастью Беара быстро приходит конец — Ники буквально им одержима, а ее знаки внимания становятся все более пугающими.