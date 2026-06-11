В армянском городе Гюмри вандалы осквернили мемориал «Мать Армения», посвященный героям Великой Отечественной войны. Военный корреспондент Александр Коц в своем материале отмечает, что на произошедшее повлияли изменения политического курса Еревана.
Неизвестные сорвали с памятника позолоченные буквы с названиями городов-героев. В посольстве России в Армении решительно осудили произошедшее, подчеркнув, что данное преступление является не обычным хулиганством, а целенаправленной попыткой надругательства над памятью о Великой Победе.
Александр Коц выразил мнение, что осквернение советского памятника укладывается в типичный сценарий интеграции постсоветских республик в западное пространство. По словам журналиста, этот процесс традиционно начинается с отказа от общего исторического прошлого, борьбы с мемориалами, переписывания учебников истории и постепенного вытеснения русского языка из общественной сферы в пользу антироссийской риторики.
Ранее премьер-министр Никол Пашинян пообещал фермерам полностью компенсировать убытки за урожай, который они не могут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.
«Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», — заявил Пашинян.
Коц назвал экономические прогнозы премьера несостоятельными, отметив, что бюджетные компенсации фермерам заставят власти урезать расходы на социальную сферу, медицину и образование. В результате прибыльная ранее отрасль сельского хозяйства рискует стать дотационной. Кроме того, военкор усомнился в возможности быстро заменить рынок России, поскольку европейские страны активно защищают своих производителей от внешней конкуренции.