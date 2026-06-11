В Волгограде ищут подрядчика на демонтаж 100 опор троллейбусной контактной сети

Согласно документам, демонтажу подвергнут аварийные выведенные из эксплуатации опоры троллейбусной контактной сети. Всего в городе уберут по 50 железобетонных и стальных опор, после восстановят асфальт и тротуары в местах, на которых они находились. Где именно стоят эти сто опор, в документе умалчивается. Указывать место в заявке будет «Метроэлектротранс».