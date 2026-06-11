Онищенко оценил идею использования VR-очков во время родов

«Если это роды с какими-то отклонениями патологическими, безусловно, это, как мне кажется, может затруднить прямой контакт между акушеркой и врачом и роженицей. Тут это может быть препятствием отвлекающим, потому что сам процесс родов с точки зрения физиологии — это отнюдь не простая задача», — заключил академик.