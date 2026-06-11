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Транспортная полиция выслала из области 16 мигрантов-нарушителей

С 1 по 10 июня сотрудники Западного линейного управления МВД России на транспорте проводили оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2026». Цель — выявить и пресечь каналы незаконной миграции. Рейды прошли на объектах железнодорожного и воздушного транспорта Янтарного края. Полицейские проверили более 180 иностранных граждан и лиц без гражданства. По итогам рейдов составлено…

Источник: Янтарный край

С 1 по 10 июня сотрудники Западного линейного управления МВД России на транспорте проводили оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2026». Цель — выявить и пресечь каналы незаконной миграции. Рейды прошли на объектах железнодорожного и воздушного транспорта Янтарного края. Полицейские проверили более 180 иностранных граждан и лиц без гражданства.

По итогам рейдов составлено 16 административных протоколов. Статьи — классические для миграционных нарушений: ч. 1 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или режима пребывания), а также ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

16 иностранцев получили штрафы и будут выдворены за пределы России. Кроме того, им запретили въезд на территорию РФ.

Дознание Западного ЛУ МВД возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». Жительница ближнего зарубежья в кафе в приморском городе Пионерский решила оплатить покупку на 450 рублей. Но вместо настоящих денег передала продавцу сувенирную банкноту — билет «Банка приколов», который внешне похож на 5000 рублей.

Настоящие деньги женщина не отдала. Теперь ей грозит уголовная ответственность. Пока фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Все выявленные в ходе операции нарушения рассмотрены. Нарушители привлечены к ответственности.