Транспортная полиция выслала из области 16 мигрантов-нарушителей

С 1 по 10 июня сотрудники Западного линейного управления МВД России на транспорте проводили оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2026». Цель — выявить и пресечь каналы незаконной миграции. Рейды прошли на объектах железнодорожного и воздушного транспорта Янтарного края. Полицейские проверили более 180 иностранных граждан и лиц без гражданства. По итогам рейдов составлено…