Облправительство выделяет 2 млн рублей на поставку цветочной продукции для своих нужд

Правительство Калининградской области готовится к поиску подрядчика для поставки цветочной продукции для своих нужд. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.
На цветы власти готовы потратить 2 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
В анонсе указаны цены за единицу товара. Самая дорогая позиция — венок из живых цветов и хвои (47 700 рублей). В 13 900 рублей обойдётся корзина из живых цветов, в 1 500 рублей — фаленопсис. Дешевле всего — 185 рублей за штуку — тюльпаны.
Разница в 2−4 раза: как областные власти закупили цветы на 2,5 млн рублей.