Депутат воронежской облдумы Сергей Сажин стал владельцем ТД «Купец Черноземья»

Сегодня стало известно, что арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск Межрегиональной инспекции ФНС по управлению долгом № 1 к АО «Липецкая кондитерская фабрика “Рошен”». В нем налоговая требует обращения взыскания на заложенное имущество из-за задолженности в размере 156 млн руб.