В Ростове ожидается выпадение до 22 мм осадков

С 17 до 19 часов 11 июня в южной и западной части Ростова-на-Дону ожидается выпадение до 22 мм осадков. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили городские власти.
Во время непогоды лучше находиться в помещении. На улице не следует идти рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также нельзя подходить к витринам и оборванным проводам. При скачках электроэнергии в домах необходимо отключать технику.
При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».
Напомним, штормовое предупреждение по Ростовской области сохранится до конца суток, а также завтра, 12 июня. Ожидаются грозовые дожди с градом и ветром до 20−23 м/с.
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