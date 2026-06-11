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В Ростове ожидается выпадение до 22 мм осадков

Ливень накрыл Ростов вечером 11 июня, выпадет до 22 мм осадков.

Источник: Комсомольская правда

С 17 до 19 часов 11 июня в южной и западной части Ростова-на-Дону ожидается выпадение до 22 мм осадков. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили городские власти.

Во время непогоды лучше находиться в помещении. На улице не следует идти рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также нельзя подходить к витринам и оборванным проводам. При скачках электроэнергии в домах необходимо отключать технику.

При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

Напомним, штормовое предупреждение по Ростовской области сохранится до конца суток, а также завтра, 12 июня. Ожидаются грозовые дожди с градом и ветром до 20−23 м/с.

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