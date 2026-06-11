На международном форуме-выставке «Путешествуй!» представили стенд Калининградской области

Отмечается, что по данным аналитиков Фонда «ЦСР», регионы «Серебряного ожерелья» в 2025 году посетило 12,7 млн туристов. Турпоток вырос на 5,7% по сравнению с прошлым годом, а в лидерах оказалась Калининградская область (+10,9% к году).