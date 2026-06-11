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На международном форуме-выставке «Путешествуй!» представили стенд Калининградской области

Мероприятие продлится до 14 июня на территории ВДНХ.

Источник: Комсомольская правда

На международном форуме-выставке «Путешествуй!» на ВДНХ в столице представили стенд Калининградской области, посетить который желающие могут до 14 июня, сообщает пресс-служба областного правительства.

Регионы Северо-Запада, объединенные проектом «Серебряное ожерелье России» знакомят со своим культурным потенциалом, туристическими возможностями, инфраструктурными проектами турсферы.

Отмечается, что по данным аналитиков Фонда «ЦСР», регионы «Серебряного ожерелья» в 2025 году посетило 12,7 млн туристов. Турпоток вырос на 5,7% по сравнению с прошлым годом, а в лидерах оказалась Калининградская область (+10,9% к году).

Средняя продолжительность поездок по Северо-Западу составила 3 ночи. При этом в Калининградской области отдыхающие оставались с среднем на 4 ночи. И тут наш регион оказался на первом месте.

В форуме принимают участие более 5 тысяч человек, в их числе гости из более чем 50 зарубежных стран.