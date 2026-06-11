Под Калининградом сорока устроила чёрному коту весёлую жизнь (видео)

Пернатая таскала чёрного мурлыку за хвост и поклёвывала его. В надежде изловить нахалку кот то и дело укладывался на асфальт, приглашая соперницу подойти поближе. Та каждый раз оказывалась быстрее и ловко уворачивалась от когтистых лап противника. В конце концов кот устал и решил скрыться в зарослях июньского разнотравья. Но птица и там не давала ему покоя.