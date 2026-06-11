Моряк и Прилучный стали самыми популярными актерами в России по версии Kion

По данным исследования, зрительский интерес к российскому контенту сегодня сосредоточен вокруг семейных и романтических комедий, военных историй, приключенческого кино и остросюжетных сериалов. Высокий интерес к карточкам актеров свидетельствует о том, что аудитория продолжает активно следить не только за самими проектами, но и за артистами, которые в них снимаются.