Моряк и Прилучный стали самыми популярными актерами в России по версии Kion

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские актеры Павел Прилучный и Лиза Моряк стали лидерами по интересу аудитории среди отечественных артистов в первом полугодии 2026 года, следует из аналитики онлайн-кинотеатра KION, с которой ознакомилось РИА Новости.
«Среди мужчин наибольшее внимание аудитории привлекают Павел Прилучный, Данила Козловский, Антон Васильев, Никита Кологривый и Юрий Чурсин. Среди актрис лидируют Лиза Моряк, Нино Нинидзе и Любовь Аксенова», — говорится в исследовании.
В десятку самых популярных актеров также вошли Максим Стоянов, Дмитрий Паламарчук, Сергей Гилев, Павел Деревянко и Евгений Цыганов. Среди актрис в топ-10 оказались Оксана Акиньшина, Софья Синицына, Марина Ворожищева, Екатерина Стулова, Лукерья Ильяшенко, Ольга Дибцева и Карина Разумовская.
Аналитики также изучили предпочтения зрителей в кино и сериалах. Среди фильмов первое место заняла семейная комедия «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым. В тройку лидеров вошли романтическая комедия «Притворись моим мужем» с Дианой Пожарской и Павлом Прилучным, а также драма «Малыш» с Глебом Калюжным.
В десятке самых популярных российских фильмов первой половины года также оказались «Семьянин» с Павлом Деревянко, «Простоквашино» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк, «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым, военная драма «В списках не значился» с Владимиром Машковым, якутский фильм «Алдан» с Ильей Яковлевым и Дмитрием Дюжевым, комедии «Совсем ошалели» и «Бес попутал».
Среди сериалов лидером стал триллер «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским. Следом расположились мелодрама «Виноград» с Павлом Прилучным и детективный триллер «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной.
В число самых популярных сериалов также вошли «Черное солнце», «Резервация», «Тоннель», «Приговор» и «Три сестры». Как отмечают аналитики, среди наиболее востребованных сериалов первой половины года преобладают триллеры, комедии и боевики.
По данным исследования, зрительский интерес к российскому контенту сегодня сосредоточен вокруг семейных и романтических комедий, военных историй, приключенческого кино и остросюжетных сериалов. Высокий интерес к карточкам актеров свидетельствует о том, что аудитория продолжает активно следить не только за самими проектами, но и за артистами, которые в них снимаются.