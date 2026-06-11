100-метровый флаг и ретро-авто. Куда сходить в День России в Волгограде

В ближайшие три дня жителей и гостей Волгограда ждёт насыщенная программа. Ко Дню России подготовили пешеходные экскурсии по старому Царицыну и концерты под открытым небом, аудиосказки о народах Поволжья и театральную премьера о волонтёре на СВО, который спасает животных. Основные торжества пройдут в ЦПКиО. Здесь запланирован забег с флагами РФ, выставка ретро-автомобилей и многое другое. Праздновать собираются и в Комсомольском саду.
12 июня: история региона, арт-кроссворд и премьера в НЭТе.
В День России краеведческий музей проведёт познавательную программу, посвящённую историческим событиям на территории Волгоградской области — от эпохи Золотой Орды до Сталинградской битвы.
На площадке летнего читального зала «Воздух» в библиотеке им. Горького пройдёт интерактивный арт-кроссворд. Участники смогут соединить искусство, игру и познание, создав коллективную работу.
В Новом экспериментальном театре в этот день покажут премьеру — спектакль «333» по пьесе драматурга Сергея Лагунова в постановке режиссёра Дмитрия Макарова. Это история о волонтёре, который рискует собой ради спасения животных в зоне специальной военной операции.
Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на экскурсию «Соседи Сарепты». Гости узнают об истории, традициях и предметах религиозного культа русского, калмыцкого и татарского народов, увидят традиционное жилище и национальные костюмы. А ещё музей выпустил новую аудиосказку о народах Нижнего Поволжья — её можно послушать в праздничные дни.
Ярмарка и мастер-классы: программа Комсомольского сада.
Комсомольский сад приглашает гостей на конные и кинологические показательные выступления. Они пройдут на главной площади парка. Но это только часть программы.
С полудня на главной сцене стартует концерт коллективов полицейского главка (0+), затем выступит народный хор «Надежда России», а завершат день танцевальные номера ансамбля «Солнышко».
В центре парка в этот день развернётся ярмарка местных умельцев, и пройдут мастер-классы: желающих обучат росписи по гипсу, изготовлению матрёшек и правополушарному рисованию. Не обойдётся без конкурсов и викторин.
Мастер-классы пройдут и в Детской художественной галерее — участникам расскажут, как рисовать животных. Кроме того, в праздничные дни здесь можно будет увидеть лучшие работы юных воспитанников художественных школ и творческих студий.
100-метровый флаг и ретро-автомобили: что ждёт в ЦПКиО.
Основные торжества намечены 12 июня в Центральном парке культуры и отдыха. Участие в них бесплатное. Здесь состоится традиционный забег с флагами разных размеров и выставка ретро-автомобилей, концерт и шествие со 100-метровым флагом.
Празднование Дня России в ЦПКиО начнется в 11:00, бегунам — мужчинам и женщинам, мальчикам и девочкам от 12 и старше — предстоит преодолеть участок в один километр. Первую тройку в каждой категории ждут медали от парка. Но одними наградами организаторы не ограничатся — победителям вручат сертификаты на аттракционы и подарки. Флаги любого размера надо захватить с собой.
Далее — выставка ретро-автомобилей перед крытым автодромом. Их предоставит спортшкола «Юный ястреб». Посетители смогут пообщаться с владельцами машин и сделать селфи на память. Экспозиция начнёт работать в полдень (0+). Затем стартует концерт под открытым небом, ближе к вечеру в парке развернут 100-метровый флага РФ. А после стартует дискотекой с Dj.
13 июня: вязание и танцы.
В субботу в ЦПКиО соберутся любители рукоделия. Праздник «Всё связано» пройдёт у парковой сцены. Он будет приурочен к Международному дню вязания на публике. Мастер-классы по вязанию проведут участники благотворительного клуба «28 петель». Также желающих обучат лепке и рисованию, а ещё можно будет заняться йогой.
Во второй половине дня ребят пригласят на уличный random dance под известные треки Азии. Зажигать вместе с подростками будут участники культурного центра «Миринэ».
Праздничную эстафету перехватит центр поддержки семьи и детства «Классика» — он организует для малышей и их родителей семейный праздник родной культуры с концертом и модным дефиле.
14 июня: симфонические премьеры в филармонии.
Завершит праздничную неделю Волгоградская филармония. 14 июня академический симфонический оркестр под управлением маэстро Андрея Аниханова представит сразу две премьеры.
Первая — симфония № 4 «По прочтении драмы А. С. Пушкина “Борис Годунов”» композитора Вячеслава Овчинникова. Вторая — поэма для баяна и струнного оркестра «Отче» современного петербургского композитора Ильи Воробьёва. Сам автор приедет в Волгоград на исполнение.
Специальные гости вечера — пианистка из Санкт-Петербурга Елизавета Украинская и театр хоровой музыки Саратовской областной филармонии имени Шнитке.
С 16 июня и до конца месяца на втором этаже библиотеки имени Горького будет работать выставка живописи художницы Марины Каплановой.
Программа получилась насыщенной — каждый сможет найти что-то по душе: от рисунков мелками на асфальте до серьёзных симфонических премьер и острых театральных постановок.