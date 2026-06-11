100-метровый флаг и ретро-авто. Куда сходить в День России в Волгограде

В ближайшие три дня жителей и гостей Волгограда ждёт насыщенная программа. Ко Дню России подготовили пешеходные экскурсии по старому Царицыну и концерты под открытым небом, аудиосказки о народах Поволжья и театральную премьера о волонтёре на СВО, который спасает животных. Основные торжества пройдут в ЦПКиО. Здесь запланирован забег с флагами РФ, выставка ретро-автомобилей и многое другое. Праздновать собираются и в Комсомольском саду.