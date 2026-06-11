Культура и традиции — из прошлого в будущее: как провести День России

12 июня вся страна отмечает День России — в этот день в 1990 году приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Официальные выходные, как и праздничные мероприятия по случаю важной даты, продлятся в этом году 3 дня. Можно успеть посетить концерты и мастер-классы, спортивные соревнования и лекции. Рассказываем, какие события запланированы в разных регионах нашей страны — выбирайте то, что вам нравится, в своем городе или там, куда отправляетесь в путешествие.
Столичный выбор.
В Москве торжественные мероприятия откроет праздничный концерт в Кремле 11 июня, который начнется в 19:00. Вход — по билетам. А вот совершенно бесплатно можно посетить фестиваль «Времена и эпохи», который стартует 12 июня. Он станет едва ли не самым масштабным за всю историю проведения и посвящен как военным победам, так и культуре нашей страны. Кстати, проходит он на свежем воздухе.
В парке «Митино» программа посвящена событиям 1812 года, в парке «Радуга» сразятся русичи IX-XIII веков. В кинопарке «Москино» воссоздадут сцены из жизни России начала прошлого века: ярмарку, начало войны и проводы солдат. На Страстном бульваре состоится выставка «1812 год: время славы и восторга» с интерактивной программой. А на Чистопрудном бульваре можно увидеть «Серебряный век».
На ВДНХ с 10 по 14 июня пройдет фестиваль «Путешествуй» с очень насыщенной программой, посвященной Году народов России, объявленному Президентом России Владимиром Путиным. Его проведение отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Фестиваль проходит более чем на десятке площадок. Расписание есть на сайте ВДНХ.
На главной сцене все эти дни поют, танцуют, показывают спектакли, представляют туристические маршруты регионов России и даже устраивают коллективные зарядки. В павильонах проходят бесплатные лекции, концерты и кинопоказы. Можно и присоединиться к одной из бесплатных экскурсий по территории выставки.
Во всех московских парках на День России предусмотрена праздничная программа. Например, в Царицыно выступит «Хоромарафон» из сотен музыкантов и певцов. В парках Фили и Лианозово выступят военные оркестры. В «Зарядье» покажут мультимедийное световое шоу «Код России».
12 июня на улицах Москвы стартует фестиваль «Театральный бульвар». На Чистопрудном бульваре в 20:00 начнется литературно-музыкальный концерт, а на сцене у Политехнического музея в это же время — концерт, где выступят артисты МХАТа им. Горького и Московского губернского театра.
Казанская мозаика.
В Казанском кремле 12 июня состоится Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур». Перед началом выступлений пройдет красочное шествие — Парад Дружбы народов в национальных костюмах. Во дворе Присутственных мест обустроят подворья, выставку-ярмарку «Этномаркет», проведут мастер-классы, народные игры и открытый лекторий. В поддержку Всероссийской акции «Хоровод единства» участники встанут в единый хоровод.
У Центра семьи «Казан» организуют семейные аттракционы с аниматорами и аквагримом, полевую кухню и передвижные кафе. В 16:00 на главной сцене у «Чаши» также пройдет торжественная церемония вручения паспортов «Я — гражданин России». Первые документы получат 15 юных казанцев.
На большой сцене состоится праздничный концерт с участием солистов Казанской городской филармонии и приглашенных звезд.
А 13 июня в 20:30 в Казанском кремле состоится кинопоказ под открытым небом.
Что приятно — вход на все мероприятия свободный.
Территория дружбы в Магадане.
На три праздничных дня в городе, где проводят фестиваль «Территория дружбы», запланировали больше 60 мероприятий. В парке этнической культуры народов Северо-Востока «Дюкча» состоится концерт Ансамбля академического народного танца «Колымские звездочки» и Ансамбля казачьей песни «Горлица».
В выставочном павильоне в парке «Маяк» сотрудники Музейного комплекса готовят вернисаж «Пушкин в Магадане? В Магадане!». Вход на него бесплатный.
В павильоне этнопарка «Дюкча» 13 и 14 июня пройдут мастер-классы. Участие бесплатное по предварительной записи. В 12:00 в кинотеатре «Горняк» состоится свободный показ фильма «Экипаж».
13 июня, в полдень, в парке «Маяк» выступит оркестр духовой и эстрадной музыки, а в 14:00 концерт начнется в парке «Дюкча». На следующий день в этнопарке пройдет цирковое представление, начало — в 12:00.
Цветы и музыка в Санкт-Петербурге.
В Петропавловской крепости на Соборной площади и в Иоанновском равелине пройдет Фестиваль цветов и духовых оркестров. Под музыку можно будет любоваться на цветочные арт-объекты, посвященные культурному многообразию нашей страны, а также болеть за своих фаворитов на соревнованиях. Призы вручат за лучший букет, цветочный костюм, зонт, головной убор и самый впечатляющий арт-объект. Ожидается живая музыка. Выставка цветочных арт-объектов продолжится 13−14 июня на Соборной площади.
Там же состоится концерт «#ГоржусьРоссией» с участием хора Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа и ансамбля «Казачья доля». Начало — в 17:00, вход свободный.
На Дворцовой площади в 18:00 ожидается концерт звезд эстрады, оперных исполнителей и модных молодежных групп. А в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится молодежный фестиваль «БАС». С 13:00 до 20:00 на берегу Финского залива будет открыта мультимедийная зона с интерактивными площадками, спортивными состязаниями и лекторием. Гвоздем праздника станет демонстрация полетов гражданских беспилотников.
Исторический фестиваль «От Руси до России» начнется в полдень в Таврическом саду. А в Александровском саду пройдет фестиваль «Россия — это мы». В программе — парад участников в национальных костюмах, концерт, мастер-классы и интерактивные представления.
Пятый открытый фестиваль «Ковава» в Лопухинском саду позволит окунуться в мир сказок и преданий народов России. Театр «Небесные бродяги» покажет спектакли по мотивам карельской, мордовской и чувашской мифологии. В программе также художественная выставка, выступления музыкантов, ремесленные мастер-классы, лекции о мифических существах, показы коллекций современных дизайнеров, театрализованные инсталляции и перформансы.
Сказкам народов России будет посвящен и фестиваль «Фолк-пикник» в парке Победы у Матросского пруда. Начало — в 15:00. Обещают вечёрку с хороводами и гармонью, иммерсивное застолье, ремесленные мастер-классы и народные игры.
Народные игры и ретро-автомобили в Туле.
В Туле на нескольких городских площадках пройдет фестиваль «Россия — семья семей».
На Казанской набережной покажут национальные виды спорта и игры народов России, затем состоится концерт «Народы России» с участием коллективов из разных регионов; откроют фотовыставки «Мир. Дружба. Тула», а также «Уголки России» от Русского географического общества. Перекусить можно будет на гастрономической ярмарке национальных блюд.
Запланированы также флешмоб «Хоровод Единства»; выступления народных и этно-поп-коллективов, мастер-классы и показ национальных костюмов.
На площади Ленина в 11:45 начнется ралли исторических автомобилей в рамках Кубка России по автомобильному спорту в классе ретро-ралли на приз губернатора Тульской области.
Концерт и форум в Новосибирске.
В Новосибирске основная праздничная программа пройдет на Михайловской набережной. С 12:00 до 22:00 на главной сцене — концерт с участием ведущих артистов Новосибирской области и творческих коллективов из разных регионов.
Всего в Новосибирской области ко Дню России запланировали более 100 событий — концерты, выставки, деловые мероприятия. С 11 по 13 июня впервые пройдет форум национальных культур «Это Россия», который соберет представителей более 40 регионов страны.
Гармонисты и частушечники в Белгороде.
В Белгороде 12 июня в фотогалерее им. Собровина откроют интерактивную выставку «Народы России», организованную Русским географическим обществом. Выставка познакомит с подлинными народными костюмами, музыкой и кулинарными традициями народов нашей страны.
На выставке пройдет «Фольклорный марафон» с участием гармонистов и частушечников, ярмарка «Ремесленная слобода» и мастер-классы «Прекрасное своими руками». В гастрономическом секторе представят кулинарные традиции и продукцию местных товаропроизводителей. Состоится также презентация местных патриотических клубов, волонтерских движений и других молодежных инициатив.
В музее-заповеднике «Прохоровское поле» предусмотрена большая праздничная программа с викторинами, эстафетами, квестом и караоке, а в самом Белгороде — иммерсивная и театрализованная экскурсии.
Культурные мероприятия для семейного досуга поддерживают и развивают по нацпроекту «Семья», а молодежные инициативы, волонтерство, патриотические клубы и объединения — по нацпроекту «Молодёжь и дети».