Культура и традиции — из прошлого в будущее: как провести День России

12 июня вся страна отмечает День России — в этот день в 1990 году приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Официальные выходные, как и праздничные мероприятия по случаю важной даты, продлятся в этом году 3 дня. Можно успеть посетить концерты и мастер-классы, спортивные соревнования и лекции. Рассказываем, какие события запланированы в разных регионах нашей страны — выбирайте то, что вам нравится, в своем городе или там, куда отправляетесь в путешествие.