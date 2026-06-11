Строительством променада между Пионерским и Светлогорском займётся подрядчик медцентра в Советске

Общая протяжённость набережной составит 2,3 километра, ширина — от 17 до 27 метров. На променаде сделают пешеходную часть, велодорожку, технологический проезд и зону озеленения, а также площадки для отдыха и размещения нестационарных торговых объектов. Для комфортного отдыха там установят уличные стулья, лежаки, скамейки с навесами и без, велопарковки и другие малые архитектурные формы. Проект также включает строительство четырёх пандусов, десяти лестничных спусков и двух слипов для маломерных судов.