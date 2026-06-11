Строительством променада между Пионерским и Светлогорском займётся подрядчик медцентра в Советске

Строительством променада между Пионерским и Светлогорском займётся подрядчик медицинского центра в Советске — группа компаний «ЕКС». Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, на торги поступила только одна заявка. С АО «ГК ЕКС» заключили контракт на 12,2 миллиарда рублей. Работы необходимо выполнить до конца 2030 года.
Общая протяжённость набережной составит 2,3 километра, ширина — от 17 до 27 метров. На променаде сделают пешеходную часть, велодорожку, технологический проезд и зону озеленения, а также площадки для отдыха и размещения нестационарных торговых объектов. Для комфортного отдыха там установят уличные стулья, лежаки, скамейки с навесами и без, велопарковки и другие малые архитектурные формы. Проект также включает строительство четырёх пандусов, десяти лестничных спусков и двух слипов для маломерных судов.
Набережная будет повторять структуру откоса берега. Сооружение не затронет склон, чтобы не оказывать неблагоприятное воздействие. При этом проектом предполагается обустройство противооползневых конструкций общей площадью 24,3 тысячи квадратных метров.
Строительство планируют разделить на три этапа протяжённостью 673, 559 и 1073 метра от улицы Балтийской в Светлогорске до порта в Пионерском. На всех участка предполагается вырубка 104 деревьев. В качестве компенсационного озеленения высадят 549 сосен.
Отметим, что в 2023 году госэкспертиза одобрила проект реконструкции променада в Пионерском. Обустройство обеих набережных оценивали в 12,5 млрд рублей. Подробнее о том, как будет выглядеть новый променад от Пионерского до Светлогорска, читайте в материале «Карусели, лежаки и бизиборды».
Ранее с компанией «ЕКС» из Ярославля заключили контракт на 13 миллиардов рублей на строительство межрайонного медико-диагностического центра в Советске. Комплекс появится на улице Цветочной. Подрядчику предстоит разработать проект и заняться непосредственно строительством. В комплексе необходимо предусмотреть круглосуточный стационар на 200 коек и дневной — на 76. Кроме того, в центре появятся взрослая и детская поликлиники на 342 и 130 посещений в смену соответственно.
АО «Группа компаний “ЕКС”» зарегистрировано в Ярославле. Организация специализируется на проектировании и строительстве. Среди реализованных медицинских объектов на сайте указаны Центр женского здоровья в Москве, Областная онкологическая больница в Ярославле, Лечебно-диагностический корпус в Краснодаре, Детский хирургический центр инновационных технологий в Ростове-на-Дону и другие.