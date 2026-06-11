В Нижнем Новгороде открылась выставка Вячеслава Шляндина

В Нижегородском художественном музее впервые открылась выставка московского графика Вячеслава Шляндина «Природа равновесия» (0+). В экспозиции представлено более 30 работ из собрания семьи художника, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Вячеслав Шляндин — представитель московской школы графики, мастер пейзажа и портрета. Он окончил Московский полиграфический институт в 1966 году, с 1975 года состоял в Московском союзе художников и работал в офортной студии имени И. И. Нивинского. На протяжении десятилетий сотрудничал с крупными издательствами, в том числе с журналами «Мурзилка» и «Наше Наследие», а также участвовал в выставках различного уровня. Последние годы жизни провел во Владимирской области. Сегодня его произведения находятся в музейных и частных коллекциях в России и за рубежом.
Как отмечают организаторы, центральной темой творчества художника стал пейзаж, преимущественно сельский. Работая в технике туши, он стремился передать отдельные фрагменты жизни и состояния природы, уделяя внимание композиции и взаимодействию пространства и формы.
Название выставки отражает ключевые принципы творчества мастера — гармонию черного и белого, баланс пустоты и графического пятна, а также внимание к человеку и окружающему миру. Шляндин продолжал традиции Владимира Фаворского и Петра Митурича, сочетая их с собственным художественным методом.
По словам вдовы художника Ирины Шляндиной, важную роль в его работе играли творческие поездки и уединение, особенно в деревне. Именно там формировался его подход к графике, основанный на точной работе с линией и пятном, из которых складывалась целостная композиция.
Выставка также подчеркивает значение художника для отечественного искусства второй половины XX века. После его смерти часть работ была приобретена Государственной Третьяковской галереей. В 2021 году в музей передали еще четыре произведения, включая портреты и пейзажи.
Экспозиция будет открыта для посещения до 16 августа и доступна по «Пушкинской карте». Программа действует в рамках нацпроекта «Семья» и позволяет молодым людям от 14 до 22 лет посещать культурные учреждения за счет государственного лимита.
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