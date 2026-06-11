В Нижнем Новгороде открылась выставка Вячеслава Шляндина

Вячеслав Шляндин — представитель московской школы графики, мастер пейзажа и портрета. Он окончил Московский полиграфический институт в 1966 году, с 1975 года состоял в Московском союзе художников и работал в офортной студии имени И. И. Нивинского. На протяжении десятилетий сотрудничал с крупными издательствами, в том числе с журналами «Мурзилка» и «Наше Наследие», а также участвовал в выставках различного уровня. Последние годы жизни провел во Владимирской области. Сегодня его произведения находятся в музейных и частных коллекциях в России и за рубежом.