К финансовым потерям! Что запрещено в Исаакиев день, 12 июня 2026 года

Главный праздник 12 июня в России — это, конечно же, День независимости нашей страны. День России — о выборе пути, о новой стране, возникшей на карте мира после крушения империи.
Декларация, которая изменила всё.
12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации — документ, который де-факто запустил процесс рождения новой России. В нём провозглашался приоритет российских законов над союзными и равные права для всех политических сил. За документ проголосовал 907 депутатов, против — 13. Тогдашний председатель Верховного совета Борис Ельцин поставил подпись под историческим решением.
Праздничным день стал не сразу. В 1992-м Верховный совет объявил 12 июня нерабочим, а через два года Ельцин придал ему статус государственного. Ещё четыре года, вплоть до 1998-го, праздник в народе называли Днём независимости — пока президент не предложил современное название.
Сегодня День России — символ единства и гражданского мира. В Кремле вручают Государственные премии, на Красной площади проходят концерты и парады, а вечером столичное небо озаряют салюты. Хотя, по данным опросов тех лет, почти три четверти россиян не могли вспомнить события, лёгшие в основу праздника, но со временем его значение сформировалось заново: теперь это день свободной, многоликой и по-настоящему суверенной страны.
Свобода… размером с шарик.
Второй праздник этого дня куда менее официальный, но от этого не менее любимый. 12 июня во многих городах России отмечают День гуляния с воздушным шариком. Его история началась стихийно в 2000-х, когда родители и воспитатели стали устраивать в парках массовые запуски шаров в небо — просто так, из любви к лету и детству.
У воздушного шарика неожиданно научное происхождение: его изобрёл английский физик Майкл Фарадей в 1824 году для опытов с водородом. Но сегодня в нём видят пять простых ценностей: свободу, детскую радость, экологичность (современные шары делают из биоразлагаемого латекса), творчество и — главное — объединение поколений.
В этот день взрослые запускают в небо цветные сферы с загаданными желаниями, учатся скручивать фигурки-зверюшек и, как ни странно, дарят шарики незнакомцам на улице — чтобы поднять им настроение. Психологи подтверждают: даже такая маленькая радость действительно снижает уровень стресса и возвращает взрослых в их собственное детство — туда, где не было отчётов, кредитов и геополитики.
Эти два праздника на одной дате — два символа свободы. День России — о свободе политической, о праве страны самой определять свою судьбу, о выборе, который однажды сделали депутаты в Кремле. День гуляния с шариком — о свободе личной, о праве каждого человека на минуту беззаботности, на полёт фантазии, на улыбку незнакомцу.
Так что 12 июня — день, чтобы вывесить флаг, сходить на праздничный концерт, а после — купить самый яркий шарик, загадать желание и отпустить его в небо. Потому что великая страна — это не только парады и премии. Это ещё и способность радоваться простым вещам. И уважать свободу — в каждом её проявлении. Даже если эта свобода умещается в ладошке и пахнет резиной.
«На Исаакия выползает гад всякий».
В церковном календаре это день памяти преподобного Исаакия Далматского, основателя знаменитой Далматской обители в Константинополе. Этот святой IV века жил в пустыне, а затем пришел в Константинополь, чтобы обличить императора-еретика Валента. По преданию, он предсказал гибель императора в сражении с готами, за что был брошен в темницу. После гибели Валента и воцарения Феодосия Великого, Исаакий был освобождён и основал Далматскую обитель, ставшую центром православия. К нему обращаются с молитвами об укреплении веры, защите от ересей и исцелении от недугов.
В народном календаре этот день получил говорящие названия: Змеиный праздник, Исаакий-Змеевик, Исаакиев день.
Название «Змеиный праздник» возникло из наблюдений за природой. Наши предки заметили, что именно к этому времени года змеи становятся особенно активными — выползают из своих убежищ, греются на солнце, а по поверьям — даже устраивают свои змеиные свадьбы. В народе говорили: «На Исаакия выползает гад всякий».
Отношение к змеям у наших предков было двойственным. С одной стороны, их боялись — укус в этот период считался смертельно опасным. С другой стороны, змея воспринималась как символ мудрости и целебной силы, а её сброшенная кожа (выползок) использовалась в магических обрядах.
Поэтому самое важное правило дня — не ходить в лес, в болота и в места с высокой травой. Наши предки верили, что в этот день змеи особенно агрессивны и их укус может быть смертельным.
Строжайше запрещалось убивать или прогонять змей — верили, что их сородичи будут мстить весь год.
Не подходили к высоким кустам и рощам, где, по поверьям, змеи справляли свои «свадебные обряды».
Не охотились и не резали птицу — считалось, что это может привлечь внимание змеиной силы.
Не жгли костры и не поднимали шум — чтобы не «разбудить змеиную силу» и не навлечь беду.
Для защиты от змей и нечистой силы крестьяне проводили охранительные ритуалы:
Окуривали дом можжевельником и полынью — считалось, что их запах отпугивает змей и злых духов.
Развешивали по углам дома пучки свежей полыни и зверобоя.
Пастухи обходили стадо с ветками можжевельника, защищая скот от укусов.
Детям строжайше запрещалось играть в высокой траве.
Обряды 12 июня: навести порядок.
12 июня считалось идеальным днём для посадки бобовых культур: семена предварительно вымачивали в «озимой» воде — талой воде, собранной в оврагах ещё в марте; читали особые молитвы при посадке, чтобы получить хороший урожай; в народе говорили: «Когда бобы цветут — с хлебом тяжело».
Считалось, что в этот день нужно говорить только правду, иначе ждут неприятности: «Кто солжёт — обеднеет» — гласило народное поверье. Ложь в этот день, по мнению предков, привлекала финансовые проблемы и неудачи. Не поднимали деньги, упавшие на улице — они могли быть «заговорёнными» или принести беду.
Несмотря на опасность встречи со змеями, знахари и травники в этот день отправлялись за целебными растениями: собирали зверобой и полынь — они считались особенно сильными оберегами от змей и нечисти; заготавливали змеиные выползки (сброшенную кожу) для лечебных целей — в этот день они, по поверьям, обладали особой магической силой; изготавливали обереги от нечисти.
В день змеиных свадеб девушки проводили любовные обряды:
Чтобы приворожить понравившегося парня, девушка брала нитку, завязывала на ней столько узелков, сколько лет возлюбленному.
Затем читала заговор, помещала нить в змеиную шкурку и закапывала в землю.
Считалось, что после этого мужчина не сможет устоять перед чарами.
На Исаакия было принято наводить порядок на участках и во дворе, приводить в порядок хозяйственные постройки, очищать двор от мусора. Однако запрещалось заниматься рукоделием (шить, вязать, вышивать) и делать ремонт — считалось, что это может «запутать» судьбу.
Запреты Исаакиева дня: не сквернословить!
Чего категорически нельзя было делать 12 июня:
Ходить в лес, на болота, в высокую траву — главный запрет дня из-за змеиных свадеб.
Убивать или обижать змей — иначе их сородичи будут мстить весь год.
Лгать и обманывать — к обеднению и финансовым проблемам.
Начинать важные дела, делать крупные покупки, подписывать контракты — день неблагоприятен для начинаний.
Давать и брать в долг — к финансовым потерям.
Охотиться и резать птицу.
Заводить новые знакомства и принимать подарки от незнакомцев.
Заниматься рукоделием и ремонтами — можно «запутать» судьбу.
Стричь волосы — к несчастью.
Разводить большие костры и проводить шумные гулянья.
Переезжать — считалось, что трудно будет прижиться на новом месте.
Ссориться, ругаться, сквернословить — конфликт может надолго испортить отношения.
Одним словом, 12 июня — это день уважения к дикой природе, когда человек добровольно отказывается от вторжения в лесные чащи, признавая власть древних сил.
Центральное место занимает культ преподобного Исаакия Далматского, предсказателя и исповедника, чья история противостояния еретику-императору символизировала торжество правды над ложью. Змеиные свадьбы — одно из самых ярких и живописных поверий славянской мифологии, когда мир природы предстаёт перед человеком во всей своей таинственной силе.
Обереги от змей (полынь, можжевельник) — архаичная апотропейная магия, где растения- «отпугиватели» защищают дом и двор. Запрет на ложь и предупреждение об обеднении связаны не только с магией слова, но и с практической мудростью: в старину ложь могла разрушить репутацию и привести к реальным убыткам. Многочисленные запреты (на новые дела, на стрижку, на рукоделие) отражают представление о «пограничной» природе этого дня — времени между весной и летом, когда земля уже вступила в пору цветения, и любое неверное действие могло, по поверьям, лишить человека удачи и здоровья на весь оставшийся сезон.
Как прожить 12 июня: говорите правду.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. Будьте осторожны на природе. Если вы планируете поход в лес или на пикник — выбирайте открытые, безопасные места, носите закрытую обувь и одежду. В начале лета змеи действительно активны — это разумная мера предосторожности, а не только дань традиции.
2. Посадите бобы (если есть дача или огород). 12 июня — идеальный день для посадки бобовых культур. Даже несколько кустиков фасоли или гороха на участке станут вашим маленьким вкладом в древнюю традицию.
3. Говорите правду. Постарайтесь сегодня быть особенно честным в общении с близкими, коллегами и в деловых вопросах. По древнему поверью, ложь в этот день может привести к финансовым проблемам.
4. Защитите свой дом. Если вы живёте в частном доме или на даче, разложите по углам пучки полыни или используйте аромалампу с маслом можжевельника — считается, что это очищает пространство и отпугивает змей.
5. Не начинайте важных дел. Отложите крупные покупки, подписание договоров, переезды и старт новых проектов на другой день — по народной мудрости, этот день неблагоприятен для начинаний.
6. Не берите и не давайте в долг. Постарайтесь сегодня обойтись без финансовых займов — чтобы деньги не «уходили» из дома.
7. Не ссорьтесь и не ругайтесь. Проведите день в мире с собой и близкими. Если чувствуете, что назревает конфликт — вспомните о том, что ссора в этот день может надолго испортить отношения.
8. Проведите время в тишине и размышлениях. Отложите шумные вечеринки, отключите громкую музыку. Посвятите вечер уединению, чтению, планированию.
Приметы дня на 12 июня:
Утром на траве нет росы — к дождю вечером.
Сова ухает утром — к похолоданию.
Обилие шмелей — к скорой перемене погоды.
Шиповник пышно цветёт — к суровой, морозной зиме.
Пауки активно работают (плетут сети) — к перемене погоды.
Кузнечики громко стрекочут вечером — к тёплой ночи.
Кувшинки закрываются днём — к непогоде.
Увидеть змею — к скорым переменам в жизни.
Дождь 12 июня — змеи будут особенно активны всё лето.
Если пауков на паутине не видно — к резкому похолоданию.