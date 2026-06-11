К финансовым потерям! Что запрещено в Исаакиев день, 12 июня 2026 года

Обереги от змей (полынь, можжевельник) — архаичная апотропейная магия, где растения- «отпугиватели» защищают дом и двор. Запрет на ложь и предупреждение об обеднении связаны не только с магией слова, но и с практической мудростью: в старину ложь могла разрушить репутацию и привести к реальным убыткам. Многочисленные запреты (на новые дела, на стрижку, на рукоделие) отражают представление о «пограничной» природе этого дня — времени между весной и летом, когда земля уже вступила в пору цветения, и любое неверное действие могло, по поверьям, лишить человека удачи и здоровья на весь оставшийся сезон.