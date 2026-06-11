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Минлесхоз сказал, что ельники усыхают в Беларуси не только из-за засух

Министр лесного хозяйства объяснил, почему ельники усыхают в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр лесного хозяйства Александр Кулик рассказал sb.by, почему в Беларуси усыхают ельники.

Глава ведомства привел статистику, по которой в 2025 году в 1,4 раза вырос объем усыхания ельников, если сравнивать с 2024-м. (При это ареал произрастания ели смещается на север.).

«Это остается одним из ключевых факторов, увеличивающих объемы санитарных рубок», — отметил Кулик.

Что касается причин такого явления, то министр назвал тут целый комплекс неблагоприятных факторов. Это, прежде всего, ураганные ветры и продолжительные летние засухи. Они «ослабили насаждения и создали благоприятные условия для массового размножения короеда-типографа», который селится на ослабленных деревьях.

Александр Кулик добавил, что работники системы лесного хозяйства стремятся оперативно реагировать на появление новых очагов:

«Чтобы не допустить распространения вредителей и потери деловых качеств древесины».

Также МВД Беларуси показало новые элементы формы ДПС, включая красно-синий маячок.

Тем временем минское метро объяснило, почему на станциях проверяют внешне пустые рюкзаки.

А минские ремонтники назвали самые частые и самые странные причины засоров труб — среди них халаты.