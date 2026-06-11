Минлесхоз сказал, что ельники усыхают в Беларуси не только из-за засух

Министр лесного хозяйства Александр Кулик рассказал sb.by, почему в Беларуси усыхают ельники.
Глава ведомства привел статистику, по которой в 2025 году в 1,4 раза вырос объем усыхания ельников, если сравнивать с 2024-м. (При это ареал произрастания ели смещается на север.).
«Это остается одним из ключевых факторов, увеличивающих объемы санитарных рубок», — отметил Кулик.
Что касается причин такого явления, то министр назвал тут целый комплекс неблагоприятных факторов. Это, прежде всего, ураганные ветры и продолжительные летние засухи. Они «ослабили насаждения и создали благоприятные условия для массового размножения короеда-типографа», который селится на ослабленных деревьях.
Александр Кулик добавил, что работники системы лесного хозяйства стремятся оперативно реагировать на появление новых очагов:
«Чтобы не допустить распространения вредителей и потери деловых качеств древесины».
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