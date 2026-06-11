Минлесхоз сказал, что ельники усыхают в Беларуси не только из-за засух

Что касается причин такого явления, то министр назвал тут целый комплекс неблагоприятных факторов. Это, прежде всего, ураганные ветры и продолжительные летние засухи. Они «ослабили насаждения и создали благоприятные условия для массового размножения короеда-типографа», который селится на ослабленных деревьях.