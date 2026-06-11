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Во время ливня Ростов сковали девятибалльные пробки

В Ростове из-за ливня оказались скованы пробками основные магистрали.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове 11 июня начавшийся ливень в конце рабочего дня привел к образованию на дорогах девятибалльных пробок. Движение оказалось сковано на основных магистралях.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в бардовой зоне оказались части улиц Большая Садовая, Красноармейская, Максима Горького, Текучева, Вавилова, проспекты Ворошиловский, Буденновский и Шолохова.

В красной зоне оказались проспект Михаила Нагибина, улица Малиновского, Вятская, Орская и другие.

Образовавшиеся заторы привели к резкому скачку цен на такси. Например, чтобы от ЦГБ уехать в Левенцовку, придется заплатить 1600 рублей.

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