В Мамоново задержали мужчину, который избил костылями 12-летнего мальчика

Выяснилось, что горожанин был пьян и поколотил сына своей знакомой, когда тот зашел домой и не захотел поздороваться с ним. При этом мать мальчика не защитила его, потому что спала после застолья. Пожилой родственник из-за неважного состояния здоровья не смог оказать физического сопротивления мужчине, зато рассказал о случившемся отцу ребенка, тот уже вызвал полицию.