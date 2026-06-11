Бывшему начальнику отдела ФКУ «Упрдор “Прикамье” продлили арест по делу о взятке

С 2019 по 2022 год Самылов возглавлял отдел инженерных сооружений в ФКУ «Упрдор “Прикамье”. Позже он отправился в ДНР и занял пост начальника отдела транспортной безопасности в ГКУ “Служба автомобильных дорог Донбасса”. 20 марта его доставили в Пермь и предъявили обвинение по статье о крупном взяточничестве. В ходе апелляции защитник бывшего чиновника заявил, что его доверитель полностью признал вину и пошел на сотрудничество со следствием.