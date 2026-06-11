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Бывшему начальнику отдела ФКУ «Упрдор “Прикамье” продлили арест по делу о взятке

Максима Самылова обвиняют в получении взятки.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего пермского чиновника Максима Самылова, который до 2022 года руководил отделом инженерных сооружений ФКУ «Упрдор “Прикамье”, оставили под домашним арестом.

«Домашний арест обвиняемому продлен до 30 июня 2026 года», — сообщили «Эху Перми» в Дзержинском районном суде.

С 2019 по 2022 год Самылов возглавлял отдел инженерных сооружений в ФКУ «Упрдор “Прикамье”. Позже он отправился в ДНР и занял пост начальника отдела транспортной безопасности в ГКУ “Служба автомобильных дорог Донбасса”. 20 марта его доставили в Пермь и предъявили обвинение по статье о крупном взяточничестве. В ходе апелляции защитник бывшего чиновника заявил, что его доверитель полностью признал вину и пошел на сотрудничество со следствием.