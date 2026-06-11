В Ростовской области модернизируют 20 км линий электропередач

Проект направлен на повышение надежности электроснабжения потребителей в центральной и западной частях региона, где проживает около 2,5 млн человек. Работы проводятся на линиях, участвующих в выдаче мощности от электростанций области, включая Новочеркасскую ГРЭС. Отмечается, что грозы относятся к наиболее распространённым причинам технологических нарушений и отключений на линиях электропередачи. Ожидаемый срок службы нового оборудования составляет не менее 40 лет.