Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области модернизируют 20 км линий электропередач

В Ростовской области приступили к замене грозозащитного троса на высоковольтных линиях электропередачи напряжением. Модернизация охватит 20 км критически важных участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области приступили к замене грозозащитного троса на высоковольтных линиях электропередачи напряжением. Модернизация охватит 20 км критически важных участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект направлен на повышение надежности электроснабжения потребителей в центральной и западной частях региона, где проживает около 2,5 млн человек. Работы проводятся на линиях, участвующих в выдаче мощности от электростанций области, включая Новочеркасскую ГРЭС. Отмечается, что грозы относятся к наиболее распространённым причинам технологических нарушений и отключений на линиях электропередачи. Ожидаемый срок службы нового оборудования составляет не менее 40 лет.