Эксперт объяснил, почему нельзя курить перед сдачей анализов

По словам специалиста, даже одна выкуренная сигарета за 20 минут до анализа запускает стрессовый каскад. «Курение запускает стрессовый каскад: надпочечники выбрасывают кортизол и адреналин, а печень — глюкозу из запасов. Уровень глюкозы у здорового человека может подскочить, превращая норму в гликемию натощак. У хронических курильщиков даже нормальные показатели эритроцитов зачастую оказываются компенсаторным ответом на тканевую гипоксию», — пояснил Денисов.