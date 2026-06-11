Нижегородская сетевая компания увеличила выработку на 36%

Компания «Специнвестпроект» из Нижнего Новгорода увеличила выработку на 36% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Специнвестпроект» оказывает услуги по технологическому присоединению к электроснабжению. В качестве пилотного потока был выбран процесс подключения к сетям до 15 кВт, на который приходится 27% выручки компании.
«За шесть месяцев работы на предприятии эксперты регионального центра компетенций совместно с рабочей группой компании проанализировали работу пилотного участка и внедрили улучшения по основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. В частности, разработали систему обучения новых сотрудников и упростили процесс согласования документов благодаря введению электронной цифровой подписи. Кроме того, удалось исключить лишние операции по сканированию документов. Эти и другие изменения позволили увеличить выработку в выбранном потоке на 36%», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 10 сотрудников предприятия и подготовили 2 внутренних тренеров, которые смогут самостоятельно обучать коллег. Напомним, в Нижегородской области участниками федерального проекта «Производительность труда» уже стали пять компаний сферы энергообеспечения. Всего к участию в федпроекте присоединилось 320 региональных предприятий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.