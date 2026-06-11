Нижегородская сетевая компания увеличила выработку на 36%

«За шесть месяцев работы на предприятии эксперты регионального центра компетенций совместно с рабочей группой компании проанализировали работу пилотного участка и внедрили улучшения по основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. В частности, разработали систему обучения новых сотрудников и упростили процесс согласования документов благодаря введению электронной цифровой подписи. Кроме того, удалось исключить лишние операции по сканированию документов. Эти и другие изменения позволили увеличить выработку в выбранном потоке на 36%», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.