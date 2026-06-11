В Нижнем Новгороде перекроют Портовый переулок с 15 июня

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта по Портовому переулку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрация. Ограничения будут действовать с 08:00 15 июня до 23:59 5 июля 2026 года в районе дома № 6.
Причиной изменений станут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях. На период их проведения проезд на указанном участке будет затруднен.
Объезд организуют по прилегающим улицам. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, учитывать изменения в схеме движения и внимательно следовать установленным дорожным знакам.
Ранее сообщалось, что улицу Провиантскую частично перекроют 11 июня.