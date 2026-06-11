Более двух миллионов рублей перевела мошенникам бухгалтер в Нижнем Новгороде

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В полиции напоминают, что схемы с якобы выгодными инвестициями остаются одним из самых распространенных способов обмана в сети. Жителей просят не переводить деньги незнакомцам, не доверять обещаниям гарантированной высокой прибыли и обязательно проверять информацию о финансовых компаниях перед вложением средств.