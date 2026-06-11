Названы самые популярные направления на выходные на День России

Из «Домодедово», помимо этих направлений, популярностью пользуются рейсы в Новосибирск, Екатеринбург, Бишкек, Ереван и Ташкент, отметили в воздушной гавани. Также в числе самых востребованных маршрутов есть рейс в Калининград, который выполняют авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии».