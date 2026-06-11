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Названы самые популярные направления на выходные на День России

Аэропорты Москвы назвали самые популярные направления на День России.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Самыми востребованными направлениями для поездки на выходные на День России из Москвы стали в том числе Санкт-Петербург, Анталья, Новосибирск, Калининград и Сочи, следует из сообщений столичных аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».

«Делимся подборкой направлений, которые выбирают пассажиры “Шереметьево” в праздничные дни с 11 по 14 июня 2026 года: Санкт-Петербург, Калининград, Сочи», — рассказали в «Шереметьево».

Из «Домодедово», помимо этих направлений, популярностью пользуются рейсы в Новосибирск, Екатеринбург, Бишкек, Ереван и Ташкент, отметили в воздушной гавани. Также в числе самых востребованных маршрутов есть рейс в Калининград, который выполняют авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии».

Аэропорт «Внуково», в котором преобладают международные рейсы, тоже назвал самые популярные направления на День России. Среди зарубежных городов лидерами стали турецкие Анталья и Стамбул, а по России из «Внуково» полетят в Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды.

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