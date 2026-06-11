«Космос», парк и ДК пополнили список мест для бракосочетания в Волгоградской области

Так, в рабочем поселка Даниловка расписаться уже с 11 июля можно будет в фойе Дома культуры на улице Федорцова. В Ленинске для торжественной церемонии выделено место в городском парке. В городе Николаевске молодожены смогут обменяться клятвами верности в фойе Центра культурного развития «Космос», а в Суровикино — на торжественной церемонии на открытой площадке перед ЦКР «Юность».