В Хабаровском крае началось обустройство тропы «Легенды Сэвэнов»

Обустройство туристической тропы «Легенды Сэвэнов» началось на территории национального нанайского села Сикачи-Алян в Хабаровском крае. Создание такого маршрута соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве туризма.
«Тропа не предусматривает сложных участков и крутых подъемов, поэтому будет удобна для посетителей разных возрастов, включая организованные туристические группы и школьников. Одним из важных элементов проекта станет визит-центр, где гости смогут получить информацию о культурном наследии территории, а также приобрести сувенирную продукцию, изготовленную представителями коренных малочисленных народов Севера», — отметили в министерстве туризма края.
Кроме визит-центра на территории тропы также появятся арт-объекты, над созданием которых уже трудятся мастера, информационные стенды, места для отдыха и возможности полюбоваться природой. На территории будущего маршрута уже ведутся геодезические работы. Открытие тропы запланировано на осень этого года.
Напомним, в нанайском селе Сикачи-Алян расположены знаменитые петроглифы — уникальный памятник древнего искусства, включенный в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тропа «Легенды Сэвэнов» протяженностью 3,8 км пройдет в непосредственной близости от достопримечательности и берега реки Амур.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.