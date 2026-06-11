В Томске запустят производство препаратов из плазмы крови человека

Производство полного цикла препаратов из плазмы крови человека запустят в Томске в соответствии с задачами нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области. Соглашение об этом подписали губернатор региона Владимир Мазур и генеральный директор компании «Био плазма групп» Алексей Лысенко в рамках Петербургского международного экономического форума.
Планируемый проект предусматривает строительство высокотехнологичного биофармацевтического комплекса по переработке донорской плазмы крови и выпуску жизненно необходимых лекарственных препаратов. На первом этапе планируется производство альбумина и иммуноглобулина человека, на втором этапе — факторов свертывания VIII и IX, фибриногена и протромбинового комплекса.
Проектная мощность предприятия составит около 300 тыс. литров перерабатываемой плазмы в год. Будет создано 250 рабочих мест, планируемый объем налоговых отчислений в бюджет Томской области после выхода на проектную мощность по прогнозам составит 194 млн рублей ежегодно.
«Проекты компании направлены на обеспечение технологической независимости страны в сфере производства ряда стратегически значимых лекарственных средств. Они имеют важное значение для импортозамещения, поскольку часть указанной продукции в настоящее время либо не производится в России, либо выпускается в недостаточных для страны объемах», — подчеркнул Владимир Мазур.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.