В Томске запустят производство препаратов из плазмы крови человека

«Проекты компании направлены на обеспечение технологической независимости страны в сфере производства ряда стратегически значимых лекарственных средств. Они имеют важное значение для импортозамещения, поскольку часть указанной продукции в настоящее время либо не производится в России, либо выпускается в недостаточных для страны объемах», — подчеркнул Владимир Мазур.