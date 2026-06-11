Пьяный гость избил 12-летнего мальчика костылями за отказ здороваться

В Калининградской области 41-летний знакомый женщины избил 12-летнего школьника костылями. Причина — ребёнок, придя домой, не поздоровался с гостем. Инцидент произошёл в квартире, где компания распивала спиртное.
Женщина в момент происшествия спала после застолья и не вмешалась. Пожилой родственник, находившийся в квартире, из-за состояния здоровья не смог физически защитить ребёнка. Мужчина нанёс ребёнку несколько ударов костылями. Пожилой родственник дозвонился до отца пострадавшего, который вызвал полицию.
Приехавшие сотрудники задержали агрессивного гостя и поместили в камеру для административно задержанных. В отношении него составили протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ — «Побои». Максимальное наказание по ней — арест до 15 суток или штраф до 30 тысяч рублей. В данном случае, учитывая, что пострадал несовершеннолетний, меры могут быть строже.
В отношении 37-летней матери мальчика также составлен протокол — по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ей грозит предупреждение или штраф.