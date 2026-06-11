Пьяный гость избил 12-летнего мальчика костылями за отказ здороваться

Приехавшие сотрудники задержали агрессивного гостя и поместили в камеру для административно задержанных. В отношении него составили протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ — «Побои». Максимальное наказание по ней — арест до 15 суток или штраф до 30 тысяч рублей. В данном случае, учитывая, что пострадал несовершеннолетний, меры могут быть строже.