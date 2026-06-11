Москва и Мурманская область будут сотрудничать в цифровизации строительства

«Цифровые решения напрямую влияют на скорость, прозрачность и качество строительных процессов. Москва уже накопила большой опыт в создании и внедрении таких сервисов — от электронных услуг до применения технологий искусственного интеллекта в градостроительстве. Подписание соглашения позволит расширить сотрудничество с регионами и создать основу для совместного развития современных цифровых инструментов в строительной отрасли и городском хозяйстве. Такое взаимодействие помогает выстраивать более эффективную систему управления строительством и повышать качество городской среды для жителей», — добавил Ефимов.