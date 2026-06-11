Москва и Мурманская область будут сотрудничать в цифровизации строительства

Москва подписала соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации строительной отрасли с Мурманской областью на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Развитие электронных сервисов реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Документ предусматривает совместную работу по внедрению цифровых сервисов, развитию технологий искусственного интеллекта в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также по обмену практиками до 2030 года.
«Цифровые решения напрямую влияют на скорость, прозрачность и качество строительных процессов. Москва уже накопила большой опыт в создании и внедрении таких сервисов — от электронных услуг до применения технологий искусственного интеллекта в градостроительстве. Подписание соглашения позволит расширить сотрудничество с регионами и создать основу для совместного развития современных цифровых инструментов в строительной отрасли и городском хозяйстве. Такое взаимодействие помогает выстраивать более эффективную систему управления строительством и повышать качество городской среды для жителей», — добавил Ефимов.
В числе ключевых направлений — внедрение технологий искусственного интеллекта в процессы градостроительного планирования, развитие цифровых сервисов для строительной отрасли и совершенствование систем контроля в сфере обращения со строительными отходами. Отдельное внимание стороны уделили научной и образовательной работе, включая подготовку специалистов для цифровой трансформации отрасли.
«Обмен практиками между регионами помогает быстрее внедрять проверенные инструменты и избегать лишних затрат времени на этапе запуска. В Москве уже действует ряд сервисов, которые упрощают взаимодействие участников строительного процесса, делают контроль более точным и сокращают сроки принятия решений. Мы готовы делиться этими наработками и совместно с регионами развивать новые цифровые механизмы», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В рамках сотрудничества стороны договорились проводить совместные семинары, конференции и круглые столы. Соглашение также предусматривает разработку общих образовательных и исследовательских программ, связанных с применением искусственного интеллекта и современных ИТ-решений в градостроительной сфере.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.