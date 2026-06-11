В Таганроге у жителя изъяли авто из Германии за просрочку ввоза. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни. Иномарку ввезли на территорию Евразийского экономического союза ещё в прошлом году через брестскую таможню. По закону граждане могут пользоваться машинами с иностранной регистрацией не более года. Однако владелец Nissan Almera Tino не успел решить вопросы с оформлением до мая этого года. Когда на автомобиль обратили внимание сотрудники Таганрогского таможенного поста, разрешенный срок уже давно истёк. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении, а саму машину изъяли.