Цены на топливо в Калининграде: что происходит на заправках в начале второй декады июня

На заправках «Сургутнефтегаз» литр АИ-92 стоит 69,18 рубля, АИ-95 — 73,16, а дизельное топливо — 80,69. На АЗС «Балтнефть» цены чуть ниже: АИ-92 обойдётся в 68,29 рубля, АИ-95 — 72,29, дизель — 77,49. На станциях «Тебоил» стоимость держится на уровне 68,35 рубля за АИ-92 и 71,69 — за АИ-95. Дизель здесь стоит 78,54 рубля. Самые высокие цены зафиксированы на АЗС «Лукойл»: АИ-92 — 68,94 рубля, АИ-95 — 72,85, дизельное топливо — 81,03.